Del Gesso: «Attenzione alla viabilità delle aree interne e al "Ponte dello sceriffo"»

PALATA. Pubblicata ieri la notizia delle deleghe assegnate ieri in Provincia, dal presidente Giuseppe Puchetti.

Al consigliere Angelo Del Gesso, già consigliere dal 2018 al 2021, oggi capogruppo di centrodestra a Palazzo Magno, primo eletto degli eletti, sono state conferite alcune delle deleghe più importanti:

Viabilità, Manutenzione e Programmazione delle Opere Pubbliche Stradali e Trasporti, questo il suo commento dopo aver ricevuto l'attribuzione delle materie.

«Sono contento delle deleghe che il presidente mi ha assegnato, sicuramente la viabilità è tra quelle più impegnative. Sappiamo bene che il territorio molisano è al 100% a rischio idrogeologico e questo non ci fa stare proprio tranquilli. Ci saranno da parte mia il massimo impegno e tanta attenzione soprattutto per le strade provinciali interne, nonché per quelle di collegamento dalle arterie principali ai piccoli comuni, già a rischio spopolamento. Ma il mio obiettivo e la mia attenzione saranno soprattutto per trovare insieme al gruppo una soluzione per il Ponte Anacoreta (cosiddetto Ponte dello Sceriffo).

Ringrazio il presidente e tutti i consiglieri provinciali. Buon lavoro al presidente e a tutti i colleghi consiglieri provinciali».