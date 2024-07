Tra Morrone e Salle il ponte di fede per il Beato Roberto

MORRONE DEL SANNIO. Con fede, preghiera e profonda devozione la comunità di Morrone del Sannio ha rinnovato ieri in Abruzzo la festa in onore del Beato Roberto da Salle, di cui ieri, nella località in provincia di Pescara, se ne è commemorata la morte, avvenuta proprio a Morrone del Sannio.

Un ponte di amicizia e devozione che si rinnova e si consolida con una luce di speranza per continuare a vivere insieme un cammino di pace. "Beato Roberto, prega per noi".

La sindaca Stefania Pedrazzi ha riferito che «La celebrazione è stata molto bella, officiata da don Gabriele Tamilia, parroco di Morrone e Ripabottoni, padre Federico, che è in procinto di trasferirsi e padre Merlin, appena tornato dall'India e nuovo parroco di Salle. La festa è occasione per i sallesi nel mondo di tornare al paese Maria da Stati Uniti, Canada, Belgio, Australia. La banda di Termoli, con circa 40 elementi ha accompagnato i festeggiamenti175.

Il sindaco Davide Morante, appena riconfermato a Salle al suo secondo mandato e presidente del comitato festa ha accolto i pellegrini di Morrone del Sannio, con la sindaca Stefania Pedrazzi e dal vicesindaco Abele Mastandrea.

