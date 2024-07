Al traguardo la riqualificazione dell'ultimo tratto di via Martiri della Resistenza

Lavori in corso ven 19 luglio 2024

TERMOLI. Erano iniziati a metà maggio i lavori del 4° lotto del progetto di riqualificazione e messa in sicurezza lungo via Martiri della Resistenza, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Messico e la rotatoria del Cimitero.

La ditta che cura questo appalto ha realizzato il nuovo manto stradale.

Un intervento in continuità con quanto già realizzato nei tratti precedenti, nella realizzazione di uno spartitraffico centrale, dove è stata implementata la pubblica illuminazione, la realizzazione di un marciapiede sul lato sinistro della carreggiata in direzione della rotatoria del cimitero, la realizzazione di alcuni attraversamenti protetti, e a completamento lavori di asfaltatura del tratto di via Martiri della Resistenza coinvolto dall’intervento, nonché della “rotatoria del cimitero”.

I lavori ritenuti cruciali per garantire la sicurezza della circolazione lungo tutta via Martiri della Resistenza, sia degli automobilisti che dei pedoni.