Addestramento congiunto per soccorso a persone in zona impervia

Addestramento congiunto per soccorso a persone in zona impervia

CAMPOBASSO. Conclusi due giorni di addestramento del personale tecnico del Cnsas con l'elicottero del Servizio aereo regionale, con base operativa presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Campochiaro.





L'aeromobile è stato messo a disposizione dalla Regione Molise per l'addestramento congiunto con il personale tecnico del CNSAS, quale Servizio regionale per il soccorso tecnico sanitario di emergenza a supporto del SET 118 in territorio montano, ambiente impervio e ipogeo, come previsto dalla legge regionale 13 del 2017.





L'esercitazione, necessaria per la familiarizzazione con le procedure operative dell'aeromobile regionale, ha previsto attività di imbarco e sbarco del personale tecnico del Soccorso Alpino e di materiali di soccorso in ambiente montano del territorio del Matese. L'obiettivo è stato quello di creare una sinergia efficace per reali interventi di soccorso a persona, migliorando la prontezza e l'efficacia delle operazioni di emergenza.

In occasione dell'addestramento nella giornata odierna, al termine delle operazioni, è venuta in visita presso il Centro polifunzionale della Protezione Civile il sindaco del comune di Campochiaro, la Dott.ssa Simona Valente, portando il suo saluto alle attività svolte dal CNSAS e dal Servizio aereo regionale.

Galleria fotografica