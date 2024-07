Ufficializzata la partnership tra il gruppo Responsible ed il Campobasso Calcio

CAMPOBASSO. Sottoscritto oggi un accordo di collaborazione tra il Presidente del gruppo Responsible, Stefano Petracca, ed il Presidente del Campobasso Football Club, Matt Rizzetta, finalizzato a promuovere la salute degli atleti, attraverso dei percorsi personalizzati, anche di carattere riabilitativo.

I calciatori verranno sottoposti a diversi test clinici, il primo step riguarda l’ambito cardiovascolare: con una visita cardiologica completa, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma, controllo ematico, test da sforzo approfondito ed eventuali esami di secondo livello, anche di carattere radiologico (tac, risonanza magnetica, ecografia etc. etc.), qualora se ne ravvisasse la necessità.

Il Dipartimento di Scienze Cardiovascolari del Responsible Research Hospital garantisce un percorso di diagnosi e cura pressoché completo, con la presenza di tutti gli specialisti dell' “ambito cuore”: oltre 50 medici in grado di affrontare qualsiasi tipo di disturbo dovesse presentarsi.

“È un onore per noi collaborare con il Campobasso Calcio, che è sicuramente una delle realtà sportive più significative del territorio” commenta Stefano Petracca, Presidente del gruppo Responsible “crediamo molto nella medicina e riabilitazione sportiva, anche come strumento di prevenzione, per questo abbiamo investito molto in personale ed innovazione tecnologica, con apparecchiature di ultimissima generazione” conclude il Presidente.

L’attività di cooperazione riguarderà anche l’ambito di riabilitazione sportiva con il coinvolgimento dei Centri Responsible Clinic | San Stefar Molise: una équipe multidisciplinare, coordinata dal dottor Maurizio Panunzio, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa, con la preziosa collaborazione dei fisioterapisti, si occuperà a 360 gradi dei calciatori rossoblù, anche attraverso l’ausilio di tecnologie all’avanguardia, come Isocinetica, Teleriabilitazione, Onde d’urto focali, Ossigeno ozono terapia, etc. che garantiscono, anche in caso di infortunio, una buona guarigione in tempi rapidi.

“Sport e salute sono due elementi imprescindibili per il benessere di ognuno di noi. Per gli atleti lo sono ancora di più perché strettamente correlati a quella che è la loro attività agonistica quotidiana” – ha detto a margine della conferenza stampa il Presidente del Campobasso FC, Matt Rizzetta - “Da qui la partnership con il Responsible Research Hospital per adottare percorsi di salute personalizzati, anche a carattere riabilitativo, che si plasmino sulle specifiche esigenze dei calciatori. Il Campobasso Calcio rappresenta una regione: il Molise. La stessa valenza appartiene a questa struttura ospedaliera composta da personale altamente qualificato, che tutti i giorni è al servizio della salute di ogni molisano. Siamo quindi due realtà, sport e salute, che si sposano perfettamente per veicolare il valore educativo e sociale del benessere psicofisico e dell'attività sportiva in tutte le sue forme”.

Galleria fotografica