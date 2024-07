Si rinnova il sito istituzionale dell'Arpa Molise

CAMPOBASSO. Arpa Molise comunica che il nuovo sito web dell’Agenzia è fruibile on-line all’indirizzo www.arpamolise.it.

Il sito, oltre ad essere stato rinnovato nella sua veste grafica, è stato arricchito di ulteriori funzionalità e di nuovi contenuti, sistematizzati in ottica di migliore fruibilità degli stessi, ed è altresì configurato secondo innovativi modelli informatici che ne consentiranno il successivo sviluppo in termini implementativi.

Tale intervento mira a veicolare, con sempre maggiore immediatezza ed approfondimento scientifico, tematiche, dati ed informazioni ambientali, sia a valenza regionale che nazionale, secondo un approccio di accrescimento informativo e di condivisione di temi e contenuti afferenti alla prevenzione, alla tutela ambientale ed al contrasto all’inquinamento.

Inoltre, attraverso detto strumento, si renderà possibile una più ampia e costante conoscenza delle attività poste in essere dall’Agenzia, in primis quale presidio ambientale a livello regionale, ma altresì quale componente del sistema che opera per le medesime finalità su base nazionale.

Oltre a ciò nel sito trovano evidenza, al fine di favorirne massimamente l’accesso, le informazioni concernenti la strutturazione e la gestione di Arpa Molise, in ossequio alla normativa in materia di trasparenza amministrativa, nonché ogni altra informazione afferente alla vita ed alla mission dell’Ente, in linea con la ratio che sottende a detta disciplina.

L’obiettivo che si è inteso perseguire è quello di offrire a cittadini, Istituzioni, oltre che ad ogni soggetto a vario titolo coinvolto o da coinvolgere nel tema ambientale, un valido strumento conoscitivo, nella convinzione che, attraverso l’utilizzo del mezzo telematico ed il potenziamento dei canali di divulgazione di dati/informazioni, sia possibile non solo rendere un efficiente servizio alla collettività, ma altresì generare comportamenti improntati alla conoscenza, consapevolezza e promozione di azioni positive nonché attuare, in maniera sinergica ed integrata, efficaci politiche ambientali e di tutela del territorio.