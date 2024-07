Isola pedonale serale in centro e suolo pubblico da "perimetrare" per i locali

TERMOLI. Con l’entrata in vigore della chiusura del traffico in centro, nei weekend di luglio e per tutto agosto, si aprono nuovi spazi per l’occupazione del suolo pubblico da parte dei locali.

In merito, è stato approvato un atto di indirizzo della Giunta a Termoli, che tenendo conto dell’interdizione temporanea al traffico veicolare nei mesi estivi di luglio ed agosto su corso Fratelli Brigida e nei limiti degli orari stabiliti, è stata consentita l'occupazione di suolo pubblico con dehors su stalli di sosta, a pagamento e gratuiti, per il rilancio economico delle attività di somministrazione costrette alla chiusura per l'epidemia da Covid negli anni scorsi.

Per questo viene consentito, per quanto di competenza, alle attività di somministrazione alimenti e bevande di occupare il suolo pubblico sugli stalli di sosta nell’area centrale interdetta al traffico, qualora interessate presentando adeguata istanza ed a seguito di procedimento istruttorio con esito positivo.

Disposto di prescrivere, a conclusione del procedimento istruttorio, nella determina dirigenziale di autorizzazione che l’occupazione di suolo pubblico sugli stalli a pagamento/liberi sia adeguatamente perimetrata come da regolamento.