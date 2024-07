"Contro il precariato nelle scuole"

CAMPOBASSO. «La scuola italiana si regge sul precariato e questa situazione va avanti di da decenni. Una recente indagine statistica della Uil scuola consente di fare una mappa precisa della situazione che si va aggravando di anno in anno. Infatti, secondo il sindacato, negli ultimi otto anni, la quota di insegnanti a tempo determinato è raddoppiata, passando dal 12% del 2015 al 24% del totale nel 2023». Così, in un post social, Costituente Comunista.

«La crescita del precariato è un fenomeno costante e ormai quasi “strutturale” se consideriamo che esso aumenta di quasi due punti percentuali ogni anno. Infatti attualmente, su un totale di 943.680 docenti, ben 234.576 sono precari. La stessa sorte tocca la personale ATA: un quinto ha in contratto a scadenza e, mentre nel 2015 i precari erano il 12% del totale, nel 2023 sono saliti al 21%. La scuola si regge sul precariato, è del tutto evidente- prosegue Costituente Comunista- La medesima sorte, se non peggiore, sempre secondo l’indagine della Uil, affligge i docenti di sostegno. I numeri sono impietosi ed avvilenti, specialmente a fronte di un continuo appello delle associazioni del Terzo Settore e delle famiglie dei disabili affinché sia assicurata la continuità didattica: anche in questo caso, negli otto anni considerati, la percentuale di docenti precari è raddoppiata, passando dal 29% del 2015 al 59% del totale nel 2023. Si tratta di un dato ancora più negativo se consideriamo che, parallelamente, il numero dei docenti di sostegno di ruolo è invece rimasto sostanzialmente invariato. In pratica non vi sono state significative assunzioni a tempo indeterminato ed oggi, su un totale di 217.796, i precari sono ben 129.298.

Perché tutto ciò? Secondo Giuseppe D’Aprile, segretario generale della Uil Scuola, “la mole di precariato nella scuola, unica nel settore pubblico, è la testimonianza che tutte le procedure di reclutamento e i mancati investimenti attuati fino ad oggi hanno raddoppiato il personale a tempo”. A tale proposito, ricordiamo che l’Ue, ormai da moltissimi anni, sottopone l’Italia ad una procedura di infrazione per l’uso reiterato di contratti a termine, i quali causano un illecito licenziamento di massa a giugno con riassunzione a settembre.

Sarebbe dunque necessario riformare completamente il sistema di reclutamento per stabilizzare tutti i precari, ed investire miliardi di euro nella scuola che, invece, è sempre l’ultimo dei pensieri del governo di turno. Ricordiamo, tanto per dirne una, che più del 60% degli edifici scolastici non ha la certificazione di agibilità/abitabilità. È vero che l’esecutivo Meloni ha stanziato 2,4 miliardi (1 dal Pnrr) per l’edilizia scolastica, ma è altrettanto vero che, a fronte della mole di interventi che dovrebbero essere fatti, tale cifra è una goccia nel mare! Sarebbe necessario che i finanziamenti pubblici alla scuola fossero resi strutturali, indirizzando ad essa, per esempio, una percentuale annua del Pil. Siamo consapevoli, però, che ciò non accadrà mai almeno finché governerà questa destra, la quale, invece, pare ben contenta di destinare il 2% del Pil alle le spese militari per la Nato. Ciò significa, per esempio, che l’Italia nel 2024 dovrebbe spendere ben 40 miliardi per il riarmo: altro che i 2,4 destinati all’edilizia scolastica! Ci troviamo in un Paese che sceglie le pistole e non le penne! Non sarebbe meglio avere un sistema scolastico efficiente e moderno piuttosto che contribuire all’instabilità mondiale? Per tanto, ad oggi, al di là di provvedimenti spot e totalmente inutili, il Governo Meloni non ha fatto nulla di concreto per la scuola e non ha impegnato che una quota risibile delle risorse disponibili.

Noi di Costituente Comunista condanniamo questo cosiddetto “esecutivo del fare” che, a dispetto della sua immagine sovranista, si fa dettare la linea della politica interna da Washington distraendo fondi ingentissimi dalle politiche sociali e dall’istruzione in particolare, perché sa bene che un popolo ignorante è più facilmente manipolabile».