Dopo la caduta della 76enne, marciapiede sistemato sul lungomare Nord

TERMOLI. Mercoledì scorso, 17 luglio, una 76enne di Termoli è inciampata nel tratto del lungomare Nord, sul viale Cristoforo Colombo, a causa del selciato dissestato del marciapiede, compreso tra il lido La Perla e il residence Colombo.

La pensionata è finita al Pronto soccorso, con una gamba ridotta male, ma subito dopo, già giovedì (per poi concluderli ieri), anche per via della nostra segnalazione diretta, sono intervenuti gli operai della manutenzione comunale, che hanno eseguito la riparazione di quella porzione di marciapiede.

Il lungomare di recente ha registrato anche l'acquisto di piastrelle per un migliaio di euro da parte dell'amministrazione, per mettere più "toppe possibili", ma sarebbe forse opportuna una ricognizione complessiva, per un eventuale intervento più profondo che possa partire a fine stagione turistica, ora, urgenze a parte, non sarebbe consigliabile e peraltro a fine luglio scatta anche l'ordinanza di fermo cantieri dalla linea ferroviaria al mare.

Galleria fotografica