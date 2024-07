Partiti i lavori di ricucitura dei tratti ciclabili esistenti in via Firenze

TERMOLI. A un anno e mezzo dall’approvazione del vecchio piano dei lavori pubblici, che aveva previsto lavori di riqualificazione dei vecchi tratti di pista ciclabile ormai all’abbandono, partiti i lavori per garantire la ricucitura di questi segmenti esistenti, con un cantiere che ha preso corpo in via Firenze, stessa strada in cui si attende il completamento dello skatepark.

Lavori che prevedono anche la realizzazione di nuovi tratti, per far sì che siano resi finalmente fruibili ai ciclisti e agli sportivi, non più solo una "strisciante" opera pubblica nel deserto. Intervento che venne disposto un anno fa, con un impegno di spesa di 333mila euro circa, che sarà realizzato entro 90 giorni, ai primi di ottobre diretti dall'ingegner Nicola Roselli e portati avanti dalla ditta Maroscia srl.