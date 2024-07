Via delle Tamerici: al traguardo l'ampliamento della strada

TERMOLI. Un quartiere periferico che nell'arco di oltre una dozzina d'anni ha visto alcuni interventi di messa in sicurezza, quello di via delle Tamerici, ma non risolutivi.

Per questo, era volontà dell’Amministrazione ampliare e riqualificare la strada esistente, al fine di consentire il transito veicolare in condizioni di sicurezza, considerata la larghezza ridotta della carreggiata e lo stato di degrado e semi-abbandono della scarpata in terra per la presenza di vegetazione incolta e riporti di terreno.

Nei mesi scorsi, i tecnici del settore Lavori pubblici, dopo attenta ricognizione dell'area e recepite le indicazioni dell’Amministrazione, hanno individuato i lavori da realizzarsi consistenti nell’ampliamento della carreggiata dai precedenti 2,80 metri circa a 6 metri, completa di segnaletica orizzontale e verticale, riprofilatura e pulizia delle scarpate, realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche, predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica.

In questi giorni, via ai lavori di asfaltatura, con l'impegno di spesa complessivo di poco oltre i 100mila euro.

