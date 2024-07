Lavori in corso al porto di Termoli, divieti prorogati al 10 agosto sul molo Nord-Est

TERMOLI. Su impulso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, la Ditta Edil Tecnocostruzioni 2008 sta eseguendo il ripristino della pavimentazione e del vecchio muro paraonde, con posa in opera di gazebo e dossi artificiali nel porto di Termoli.

Attività che richiedono l’interdizione dei tratti di strada oggetto dei lavori, al fine della salvaguardia ed incolumità di persone e mezzi.

Per questo, con ordinanza emessa a giugno dalla Capitaneria di Porto di Termoli e ora prorogata fino al 10 agosto, ai soli fini della circolazione veicolare e pedonale nell’ambito portuale, nelle aree del Molo Nord Est del porto di Termoli sono vietati il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere. Eventuali veicoli in sosta saranno soggetti a rimozione forzata.

Durante i lavori, la circolazione veicolare lungo le corsie di marcia delle strade via del Porto e del Molo Nord Est dovrà avvenire con velocità ridotta e comunque non superiore a 20 Km/h, ed in presenza di pedoni, dovrà essere ulteriormente ridotta a “passo d’uomo”.

Sono esentati dai divieti di cui sopra i veicoli e il personale della ditta esecutrice dei lavori, anche i mezzi e il personale della Capitaneria di Porto di Termoli, delle Forze di Polizia, di soccorso ed emergenza.