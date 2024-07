Posidonia 2024: alle Tremiti il festival del mare, natura, turismo e sviluppo sostenibile

ISOLE TREMITI. Al debutto oggi il Posidonia Festival, giunto alla terza edizione, alla Riserva Marina Isole Tremiti. Cinque giorni per parlare di natura, turismo e sviluppo sostenibile.

Stasera, dalle 18: al centro polifunzionale di San Domino in programma la presentazione della manifestazione.

Dalle 21.30, in Piazza Belvedere, sempre a San Domino - Serata di apertura e presentazione del Festival con ospiti, ricercatori, biologi marini, giornalisti. Tutte le attività programmate sono aperte a tutti e gratuite, ma con Prenotazione online obbligatoria sulla pagina web dedicata.

Un Festival del mare, natura, turismo e sviluppo sostenibile, che terminerà il 25 luglio, organizzato dalla Marlintremiti e dal Laboratorio del Mare.

Previste: attività educative ambientali in spiaggia, snorkeling con biologi marini, immersioni subacquee con istruttori e biologi marini, Citizen Science, escursioni in barca per conoscere le Isole Tremiti dal mare. Non solo, anche incontri serali con ospiti illustri del mondo della scienza, cultura e del giornalismo. Proiezioni serali di video per conoscere gli aspetti ambientali e culturali dell’Amp Isole Tremiti.

Attività presso il Laboratorio del MA.RE. Attività di pulizia delle cale dell’Isola di San Domino e Caprara.