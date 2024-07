«Maggioranza respinge la mozione sul 118, per noi è un grave errore»

MONTENERO DI BISACCIA. Promotore assieme ai colleghi di minoranza, il consigliere comunale Nicola Palombo ha sottolineato come nella seduta del Consiglio comunale del 17 luglio scorso è stata discussa la mozione che chiedeva la riattivazione della postazione del 118 col medico in presenza, in luogo della postazione India, col solo personale infermieristico.

«La mozione si aggiunge alla grande mobilitazione popolare che ha visto centinaia di cittadini venire a firmare per difendere il proprio diritto alla salute. La mozione è stata respinta dai sette componenti della maggioranza.

Un grave errore da parte di chi dovrebbe difendere il proprio territorio e la propria comunità, nonché un segno di totale indifferenza rispetto le richieste dei cittadini firmatari. Sulla difesa del diritto alla salute e della sanità pubblica mi sono sempre speso e lo farò anche questa volta con determinazione.

Per queste ragioni continueremo a raccogliere le firme per la petizione popolare, affinché la nostra voce arrivi direttamente in Regione. In un prossimo video sui miei canali social, vi aggiornerò su date e luoghi dei banchetti e sulle future iniziative da intraprendere. La lotta continua».