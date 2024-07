"Lo sport come stile di vita", il campus estivo all'istituto "Achille Pace"

TERMOLI. Si è concluso ieri il Campus Estivo "Lo sport come stile di vita", organizzato dall'Istituto comprensivo "Achille Pace" di Termoli coi fondi del Piano Estate 2023-24.

Si è concluso il Campus Estivo che ha coinvolto un gran numero di studenti delle classi 4^ e 5^ dei plessi di “Difesa Grande” e “via Po”. Grazie ai fondi del Piano Estate, l'istituto è riuscito a realizzare questo importante progetto educativo.

Il Campus ha avuto una durata complessiva di tre settimane, dal 1° luglio al 20 luglio, ed è stato organizzato in tre moduli distinti:

1^ Settimana (1/07 – 6/07): Modulo 1 - Attività di Basket e Baskin con 27 ragazzi iscritti

2^ Settimana (8/07 – 13/07): Modulo 2 - Attività di Pallavolo con 35 ragazzi iscritti

3^ Settimana (15/07 – 20/07): Modulo 3 - Attività di Beach Soccer e Sup con 32 ragazzi iscritti.

Le attività si sono svolte, per ciascuna settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13 presso il Circolo della Vela di Termoli, con l'eccezione delle giornate di sabato 6 luglio (torneo conclusivo del modulo 1 nella palestra scolastica del plesso di Difesa Grande) e sabato 13 luglio (torneo conclusivo del modulo 2 presso il PalaSabetta).

Durante tutte e tre le settimane, i ragazzi sono stati guidati e supportati da diverse figure professionali:

Tecnici Federali: Massimo Di Lembo - Tecnico Fip (per il modulo 1); Costantino Palli - Tecnico Fipav (per il modulo 2); Antonio Giuditta – Tecnico Figc e Fabbrizio Loffreda – Tecnico FIV (per il modulo 3); Tutor: M. Emanuela Pracella

Collaboratori Scolastici: Dario Taraborrelli, Marianna Pietropaolo e Stefania Di Cicco, educatrice: Luisa D’Amico.

Sottolineato il ruolo della dirigente scolastica, Luana Occhionero, per l'impegno e la dedizione, che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto. «Grazie al suo supporto, il Campus ha offerto ai ragazzi un’esperienza educativa e sportiva ricca e variegata, permettendo loro di apprendere nuove discipline e di divertirsi in un ambiente sicuro e stimolante. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa di grande successo!», ribadiscono gli organizzatori.

