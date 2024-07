Opposizione critica a Montecilfone sull'emergenza idrica

Emergenza idrica a Montecilfone: rubinetti asciutti e acqua che finisce nella rete fognaria

MONTECILFONE. Opposizione critica a Montecilfone, dove la consigliera comunale della lista Hora Jone, l'esponente dem Candida Stellato, accusa "Con l'emergenza idrica, rubinetti asciutti e migliaia di litri sperperati nella rete fognaria".

«L'intera comunità di Montecilfone sta vivendo una situazione di grave disagio a causa del continuo disservizio dovuto alla mancanza d'acqua. L'amministrazione Comunale che giustifica tale situazione con una presunta carenza idrica, tuttavia, fornisce puntuali avvisi alla cittadinanza, lasciando le famiglie impreparate e in difficoltà. I residenti, di fatto, si trovano a dover affrontare frequenti interruzioni del servizio idrico senza alcuna informazione tempestiva o preavviso e questa mancanza di comunicazione aggrava ulteriormente una situazione già critica, generando frustrazione e disagio tra gli abitanti.

A peggiorare il quadro, questo video che mostra come migliaia di litri d'acqua del serbatoio comunale vengono scaricati direttamente nella fogna, evidenziando una gestione inadeguata e paradossale delle risorse idriche. Mentre i rubinetti delle abitazioni restano a secco, dunque, una quantità significativa d'acqua viene sprecata. Chiedo dunque all'Amministrazione comunale di Montecilfone di fornire immediatamente spiegazioni dettagliate e trasparenti riguardo alla situazione, di attuare misure efficaci per risolvere il problema e di garantire una comunicazione tempestiva e puntuale alla cittadinanza.

La comunità merita risposte chiare e soluzioni concrete per porre fine a questo disservizio inaccettabile. In attesa di un intervento risolutivo, continuerò a monitorare la situazione e a esprimere forte dissenso per una gestione che, ad oggi, mostra gravi carenze e inadeguatezze».