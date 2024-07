Posidonia Festival 2024, presentata la rassegna che unisce ambiente e turismo

ISOLE TREMITI. Presentata la terza edizione del Posidonia Festival, organizzata da Marlin Tremiti, Laboratorio del MA.RE. e CdP Service.

Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti il giornalista e culture del territorio Antonio D’Amico, il direttore del Laboratorio del Mare Adelmo Sorci e Arturo Santoro, testimonial del territorio.

A moderare i lavori Gaetano Simone.

Cinque giorni per parlare di natura, turismo e sviluppo sostenibile con attività educative ambientali in spiaggia, snorkeling con biologi marini, immersioni subacquee con istruttori e biologi marini, Citizen Science, escursioni in barca per conoscere le Isole Tremiti dal mare.

Non solo, anche incontri serali con ospiti illustri del mondo della scienza, cultura e del giornalismo. Proiezioni serali di video per conoscere gli aspetti ambientali e culturali dell’AMP Isole Tremiti. Attività presso il Laboratorio del MA.RE. Attività di pulizia delle cale dell’Isola di San Domino e Caprara

Galleria fotografica