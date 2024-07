«Il rispetto del Decreto Balduzzi rende sicuri Emodinamica e Punto nascita?»

TERMOLI. Lo stop imposto dal tavolo tecnico ministeriale al piano di riorganizzazione della rete ospedaliera ha stimolato il dibattito e c'è chi come il dottor Giancarlo Totaro, chiede se «Il rispetto del Decreto Balduzzi rende sicuri un Punto nascita e una Emodinamica?». «Mille discussioni in merito al Decreto Balduzzi che coinvolge il punto nascita di Termoli e la Emodinamica di Isernia ma la domanda prioritaria quanto imprescindibile a cui bisogna rispondere inderogabilmente al fine della sicurezza dei pazienti e del tandem donne/bambino rimane identica: Un reparto è sicuro se non rispetta quanto previsto dal decreto Balduzzi? Un punto nascita ed una emodinamica che non rispettano i limiti possono essere ritenuti sicuri lo stesso?

Queste sono le vere domande di carattere sanitario cui bisogna rispondere oltre che quelle sulla sicurezza delle pratiche sanitarie le decide la politica o la scienza medica. In Molise (tutti i punti nascita) il numero di parti non si possono aumentare per legge e gli accidenti emodinamici cardiaci si spera ancor meno. Se i criteri previsti dalla Balduzzi non corrispondono strettamente al vero essa va abolita e riscritta con nuovi criteri senza se e senza ma. Non deroghe e decreti Calabria per aprire i cordoni della borsa ma necessita una posizione politica nazionale che deve assumersi la responsabilità di cambiare e/o abolire il decreto Balduzzi assumendosi la responsabilità dell'atto.

Se il Punto nascita di Termoli si ritiene essere sicuro anche con un numero di parti estremamente inferiore al minimo dei 500 parti annui (che è già un numero in deroga) allora si deve continuare a partorire a Termoli a prescindere dai 500 parti annui previsti assumendosi la pesantissima responsabilità della scelta ed altrettanto vale per la emodinamica di Isernia. Una cosa è certa che se questi reparti devono essere aperti devono essere sicuri e conclusivi per il paziente nel naturale iter clinico diagnostico di competenza.

Alla politica regionale la scelta di ritenere di tenere aperti i reparti non conformi al decreto. Personalmente non avrei dubbi a continuare a tenere aperti sia il Punto nascita a Termoli per i parti eutocici e non complicati con a corredo un perfetto servizio di Sten e Stam che ancor di più l'Emodinamica di Isernia senza però mettere minimamente in dubbio i criteri scientifici di interventi minimi previsti dalla Balduzzi ritenendoli assolutamente adeguati alla sicurezza del paziente da un punto di vista scientifico ma sterile e controproducente per una realtà piccola e demograficamente frammentata peculiare come quella della regione Molise».