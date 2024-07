Vigilanza ambientale, primo weekend coi volontari dell'Aeop Molise sul lungomare

TERMOLI. Dopo la firma del protocollo d’intesa, tra Confcommercio Molise e Aeop Molise, il presidente del Sib, Nico Venditti, ha accolto nel weekend i volontari dell’associazione Aeop Molise (Associazione europea operatori di Polizia), sul litorale garantire una vigilanza ambientale e non solo, per dare una mano concreta al turismo e agli operatori.

«E’ iniziata così l’azione di pattugliamento da parte di questi volontari che garantiscono una presenza importante in un tratto di lungomare sensibile e affollato», ci ha riferito Venditti, che rimarca il significato di deterrenza che queste figure possono svolgere, tra l’hotel Mistral e l’ex hotel Modena, questo il territorio coperto. Non solo vigilanza ambientale, contro il degrado, ma sentinelle del territorio: «Potranno avvisare le forze dell’ordine in caso di movimenti o situazioni sospette e per noi questo conta molto, a tutela dei bagnanti e dei turisti». Oltre a questo, Venditti, sottolinea come sia dai titolari dei lidi che dagli stessi volontari dell’Aeop Molise si è subito mostrata una grande disponibilità alla collaborazione, in una prima metà dell’estate che si è caratterizzata per i furti di veicoli sulla costa.

Sull’accezione ambientale, invece, il protocollo della durata di tre anni, prevede iniziative finalizzate allo sviluppo territoriale, con particolare attenzione alla filiera ambientale e turistico/culturale. La prima iniziativa prevede il monitoraggio da parte dei volontari dell’associazione, coadiuvato dalle imprese che aderiscono all’iniziativa, teso a salvaguardare l’ambiente costiero, segnalando la presenza di rifiuti abbandonati lungo il litorale molisano o l’inaccessibilità di varchi o servizi ai bagnanti, garantendo attenzione e cura per gli ospiti del nostro turismo estivo per far emergere, valorizzare, diffondere e replicare comportamenti virtuosi e ambientalmente sostenibili. L’azione dei volontari Aeop Molise sarà garantita ogni sabato e domenica, a partire dal prossimo fine settimana per concludersi alla fine di agosto, giorni particolarmente impegnativi data la maggiore presenza di turisti e bagnanti lungo la costa molisana.

Le due associazioni tra i propri scopi e le proprie finalità si propongono di valorizzare e sviluppare le attività turistico-culturali nell’ambito regionale; promuovere e realizzare interventi/attività/manifestazioni o altre forme di promozione culturale e d’interesse sociale con finalità informative ed educative per la valorizzazione del patrimonio e del paesaggio regionale; assumere iniziative dirette a sostenere, tutelare, migliorare, incentivare la sostenibilità ambientale, anche con attività formative ed informative; prendere iniziative ed attività di promozione utili alla conservazione del patrimonio paesaggistico, turistico-culturale del Molise; dare vita a iniziative di informazione e formazione, laboratori, seminari e manifestazioni varie, aventi ad oggetto tematiche legate al turismo, alla cultura e all’ambiente; aderire e promuovere progetti di valorizzazione territoriale, turistica e culturale anche con iniziative di rete su scala nazionale ed internazionale che coinvolgono partner pubblici o privati; promuovere qualsiasi altra iniziativa-attività avente ad oggetto il perseguimento degli scopi sociali, sempre nell’interesse dello sviluppo culturale e ambientale della regione Molise

Per questo, è stato individuato all’interno delle proprie attività la possibilità di sviluppare strategicamente delle attività finalizzate allo sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle tematiche afferenti la filiera ambientale e turistico/culturale; convinte che i processi di sviluppo culturale e sociale del Molise siano compatibili con lo sviluppo sostenibile del sistema territoriale regionale, con particolare riferimento alle sue dinamiche economiche anche su scala nazionale ed internazionale. Consapevoli che l’enorme potenziale turistico/culturale presente nel territorio regionale possa rappresentare una leva strategica fondamentale per il suo sviluppo economico se appositamente organizzato e ragionato. La collaborazione tra le parti – della durata triennale – è finalizzata a rafforzare e promuovere il sistema turistico-culturale e ambientale molisano anche su scala nazionale ed internazionale.