Prevenire gli annegamenti, a Termoli la “World Drowing Prevention Day”

In mare

In mare lun 22 luglio 2024

TERMOLI. Il Comune di Termoli aderisce alla giornata del “World Drowing Prevention Day” (Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento) organizzata dalla Fee Italia che si terrà il prossimo 25 luglio.

Si tratta di una iniziativa molto importante volta a mantenere alta la sensibilizzazione sul tema del salvamento ritenuto punto essenziale per una reale consapevolezza collettiva rispetto al corretto e sicuro rapporto con il mare.

Per quanto riguarda Termoli, la manifestazione si terrà dalle ore 9 alle ore 11 di giovedì 25 luglio nei pressi della torretta del salvamento che si trova nel tratto di spiaggia libera ricompreso tra gli stabilimenti balneari Le Dune e l’Aloha.

All’evento, oltre al Comune di Termoli, parteciperanno gli operatori del Consorzio La Compagnia del Mare che sono presenti nelle postazioni delle spiagge libere della città, la Regione Molise, la Capitaneria di Porto, il 118 e i volontari della Misericordia.

Durante la mattinata sono previsti momenti di prevenzione e informazione con dimostrazioni pratiche di salvataggio e primo soccorso.

L’evento si terrà in concomitanza nei 236 comuni italiani ai quali, quest’anno, è stata conferita la Bandiera Blu da parte della Federazione per l’Educazione Ambientale (Foundation for Environmental Education).