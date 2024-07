Lido, pineta e dintorni: «Vedo le cose migliori e le approvo ma seguo le peggiori»

CAMPOMARINO LIDO. Dipendente pubblico, 61enne di Avezzano, Stefano Di Rocco ha fatto una scelta di vita, privilegiano la costa molisana e in particolare Campomarino lido, per trascorrere le proprie vacanze estive, non che mancassero località nella sua regione.

Tuttavia, ci esprime anche il suo pensiero su tutto quanto andrebbe migliorato.

Sono un cittadino abruzzese che oltre venti anni fa ha deciso di acquistare una casa al mare a Campomarino Lido, avendo avuto modo di apprezzare le peculiarità ambientali e paesaggistiche della costa molisana, con le sue ampie spiagge e acque cristalline.

Quindi, premetto che la mia segnalazione ha una connotazione esclusivamente collaborativa e propositiva, avendo nel tempo consolidato il mio rapporto affettivo con la terra molisana, ricca di risorse e fieramente custode delle proprie tradizioni che la rendono unica nel panorama nazionale.

Già due anni fa ho scritto alla vostra redazione lamentando alcune problematiche che, a mio avviso, non consentono a Campomarino Lido di avere lo sviluppo che merita.

Ad oggi, devo riscontrare che poche soluzioni sono state adottate, tranne qualche intervento di "maquillage" che non incide sulla migliore fruibilità dell'area e sulla attrattività turistica.

Torno, quindi, a chiedere un intervento immediato alle Istituzioni competenti al fine di porre in essere azioni positive atte a garantire un futuro più roseo per il turismo della costa molisana, in particolare di Campomarino Lido.

Principalmente, è necessario garantire un collegamento con bus navetta da e per Termoli, ad oggi del tutto insufficiente, per consentire ai turisti, in particolare ai giovani e anziani, di raggiungere Campomarino Lido anche senza auto al seguito, e quindi con i tradizionali mezzi pubblici e privati (treno, autobus).

Poi:

- tornare ad animare le serate con attrazioni culturali espressione del territorio molisano, come avveniva molti anni fa ad esempio con spettacoli dei gruppi folkloristici, e manifestazioni eno-gastronomiche, con presenza di stand delle aziende e delle pro-loco, legate alla promozione dei prodotti tipici locali;

- organizzare visite guidate alle aziende locali, alle aree archeologiche, ai centri storici, alle aree naturalistiche e riserve ambientali di cui la Regione è piena;

- promuovere la partecipazione dei turisti alle varie festività e manifestazioni caratteristiche della cultura molisana, penso ad esempio alla festa del grano di Jelsi;

- organizzare serate a tema per i giovani, che sono costretti a bighellonare sul lungomare tra un lido e l'altro trascinandosi stancamente fino a notte fonda.

Infine, come dicono gli inglesi, "last but not least", la pineta. In altri contesti avrebbe rappresentato un volano per lo sviluppo del territorio. A Campomarino è un ricettacolo di immondizia e con la recinzione in gran parte divelta e fatiscente dà una immagine squallida al turista. Vi prego, intervenite subito e in modo efficace, perché questa è una vera priorità.

È vero che molto dipende dalla inciviltà dei cittadini, ma il disordine si autoalimenta e genera, come sappiamo, negli altri comportamenti esteriori scorretti.

Ora torno al titolo del mio breve intervento,

" Video meliora proboque, deteriora sequor".

Il mio auspicio è che, senza inventare nulla, osservando cosa di buono hanno realizzato altre realtà nazionali in materia di tutela e valorizzazione delle risorse locali, venissero adottate quelle "buone prassi" di cui Campomarino Lido ha molto bisogno.

È necessario fare sistema, unire forze e competenze, garantire una piena collaborazione tra tutte le Istituzioni (Regione e Comuni interessati, associazionismo locale) perché oggi c'è ancora tempo, attraverso una programmazione seria e oculata degli interventi, per invertire la tendenza e dare impulso a un processo di sviluppo che la costa molisana e l'area di Campomarino Lido assolutamente meritano».