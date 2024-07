«Scaricata solo acqua non potabile utilizzata nelle abitazioni, nessuno spreco»

MONTECILFONE. Detto, fatto; anzi, chiesto, fatto. Il sindaco di Montecilfone, Giorgio Manes, chiarisce dal proprio punto di vista cosa accade in paese sull'emergenza idrica, dopo l'istanza pubblica della consigliera di minoranza, Candida Stellato, del gruppo Hora Jone.

«C'è una carenza idrica generale che viene anche dimostrata dagli interventi di chiusura dell'acqua di tutti i comuni limitrofi vedi Palata, Larino, Tavenna, Guglionesi, Petacciato e Montenero di Bisaccia, a seguito di rotture della condotta di Molise Acque, che ha comportato l'abbassamento della risorsa idrica.

Inoltre, lo stesso ente, continua ad erogare circa 7 litri al secondo che non permette di caricare il serbatoio centrale a pieno regime. Molise Acque già dal 17 giugno ha comunicato un calo dell'erogazione delle sorgenti e pertanto ci richiedeva l'immediata necessità di effettuare interventi di chiusura notturna, per dar modo di innalzare il livello idrico nei serbatoi.

Il sottoscritto ha pubblicato nel sito ufficiale del comune il relativo avviso in data 21 giugno 2024.

In riferimento al video pubblicato non risultano sprechi di acqua da questo Comune perché è la stessa rete fognaria a scaricare l'acqua non potabile che viene utilizzata dalle abitazioni. Visto anche quanto richiesto ed intimato nell'avviso ufficiale di giugno 2024 si richiede collaborazione da parte di tutta la cittadinanza ad un uso attento dell'acqua potabile, come sempre seguiranno aggiornamenti».