Piazza stazione e dintorni, «Tante cose da rivedere e nascerà un comitato di zona»

TERMOLI. Nell'attesa che i Consigli di quartiere possano prendere davvero corpo, o vengano rottamati definitivamente, alla nuova amministrazione chiarire il busillis, in pieno centro ci si sta organizzando in un nuovo comitato zonale, quello di piazza Stazione e dintorni, che un po' potrebbe ricordare il mitico Coteced (Termoli centro e dintorni) che caratterizzò l'attività dell'associazionismo civico una ventina di anni fa abbondante.

A rivelarlo, annessi e connessi, è il residente Antonio Di Lisio: «Nella zona stazione - tra via Duca degli Abruzzi, via XX settembre e piazza Garibaldi - i residenti chiedono maggiore attenzione e decoro. È la piazza dove arrivano turisti e passeggeri vari da ogni parte d'Italia, un fiore all'occhiello un po' messo male se non effettivamente squallido. A partire dalla piazzola fronte stazione che non ha assolutamente nessun senso di esistere, perché fino a qualche anno fa produceva solo puzza e topi. Oggi regnano solo topi di fogna. Assolutamente da modificare con un monumento che potrebbe essere una motrice di un treno anni '50 per esempio.

Cestini inesistenti dall'Università alla stazione, marciapiedi sporchi e senza nessun decoro. Senza parlare dell'asfalto con buche nel tratto dall'hotel Corona alla stazione. Manca una fontanella per ristoro umano e di tanti turisti e residenti che passeggiano con il proprio cane, mancano indicazioni utili per muoversi in città, manca un gazebo almeno estivo per informazione turistica. Insomma mancano un po' di cose. Facciamo appello alla nuova amministrazione di intervenire dove è possibile ma in maniera corretta e tempestiva. L'estate è nel vivo ormai, cerchiamo di rendere bello ciò che può diventare una opportunità».