Oltre 22 "azioni" al giorno: da 32 anni la Misericordia al servizio del territorio

TERMOLI. La Confraternita della Misericordia di Termoli ha compiuto 3 settimane fa 32 anni, venne istituita il 26 giugno 1992, dal fondatore e storico Governatore, Romeo Faletra.

Restano costanti gli interventi dei volontari, “gli angeli azzurri”, sul territorio del basso Molise. Sono stati 4.040 gli interventi effettuati dai volontari nei primi sei mesi dell’anno, il che significa oltre 22 azioni compiute ogni giorno, senza soluzione di continuità.

Dimissioni, ricoveri, visite specialistiche, trasferimenti, dialisi, disabili, assistenza alle manifestazioni, servizi scolastici, servizi sociali, presenza nei presidi ospedalieri, protezione civile e assistenza sanitaria il lungo elenco di interventi effettuato.

Attività portate a compimento verso soprattutto le fasce più deboli della popolazione e non solo riconducibili a quello dell’emergenza territoriale, ossia le due postazioni del 118 di Termoli e Montenero di Bisaccia, che comunque impegnano h 24 i volontari per 366 giorni (il 2024 è bisestile) giorni l’anno, soccorsi prestati: 1.650 a Termoli e 534 a Montenero.

I “cambi turno” ammontano a 699. Trasporti per ricoveri sono stati 12, mentre 53 per le dimissioni ospedaliere e 41 nell’accompagnare a visite specialistiche. Sono stati 14 i trasferimenti, mentre nessuno viaggio per dializzati. I disabili che frequentano “La Porziuncola” hanno potuto contare su 562 trasferimenti, 273 all’istituto di riabilitazione Lebba. Servizi interni pari a 81 e 43 in assistenza alle manifestazioni. Il servizio sociale interessato 65 volte, un servizio di assistenza Pronto farmaco e due interventi di manutenzione mezzi. Infine, 10 i cambi ambulanza.

Attività complessivamente svolte percorrendo 133.232 chilometri.