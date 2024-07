«Non è da questo che passa la tutela ambientale»

TERMOLI. Ancora bagnanti che lamentano lo stato dell'arenile a Nord.

«Gentilissimo direttore, Oggi (e non solo) un trattore con al seguito una specie di pettine ha spostato l'arena in avanti non contribuendo in alcun modo alla reale pulizia della spiaggia.

In base all'irragionevole ordinanza che vieta la setacciatura della stessa nella vasta area che corre dalla "Torretta" a Petacciato, i villeggianti dovrebbero camminare sempre con le ciabatte perché il terreno è inframezzato di rami, rametti, copiosi ciuffi d'erba. Per non parlare dei rifiuti lasciati dai soliti idioti. Perché mai, allora, sono state date le licenze edilizie? Si presume che chi intende risiedere in una delle numerose case su quel tratto di costa, possa farlo non correndo il rischio di bucarsi la pianta del piede e con la sicurezza di poter impiantare la propria attrezzatura da mare senza dover fare prima il netturbino.

Trovo contraddittorio e miope tutto ciò: non è da questo che passa la tutela ambientale. Cordialmente».

Maria Giovanna Morselli

