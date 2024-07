«Mettete in sicurezza le aree verdi e i terreni privati contro il rischio incendi»

TERMOLI. Cura e manutenzione del territorio significa intervenire sia nelle aree pubbliche che in quelle private, in quest'ultimo caso, chiaramente, con l'onere del diretto proprietario.

Nel corso degli anni si sono avvicendare diverse ordinanze stagionali, emanate da enti distinti, per le zone a ridosso della ferrovia, di statali e autostrada, nonché di pertinenza comunali, con specifiche prescrizioni sulla bonifica di zone verdi, per mitigare il rischio degli incendi, così come restituire decoro allo stesso suolo cittadino, evitando che diventi ricettacolo di degrado.

Un concetto, quello del decoro urbano e del contrasto a fenomeni degradanti, che per la prima volta quest'anno è stato associato anche alla sicurezza, com'è avvenuto nelle scorse settimane in ambito istituzionale e associativo, per le categorie degli imprenditori turistici.

Insomma, si sta affermando un nuovo modello di pensiero, tuttavia la realtà offre spesso esempi difformi dagli obiettivi e non a caso sono le persone che giungono da fuori a rendersene maggiormente conto.

«Buongiorno alla redazione, vedo che fate alle volte appelli pubblici per la buona organizzazione e il buon senso delle persone, potreste fare un appello ai proprietari terreni che ripuliscano che loro terre perche siamo a risco incendio?», l'istanza che ci ha rivolto una donna che vive nel Nord Europa e che ora si trova in città per le vacanze estive.

Una ricognizione dei terreni che non sono stati messi in sicurezza potrebbe servire all'adozione degli opportuni provvedimenti, poiché stiamo per entrare nella fase più critica della stagione estiva, quanto a rischio incendi e già c'è in corso un approfondimento sul rogo che giorni fa ha interessato la zona di Rio Vivo, dove le fiamme hanno lambito la strada prospiciente i lidi balneari, causando anche il rallentamento della circolazione ferroviaria.