Agorai: in via del Molinello spazi per generare salute mentale

TERMOLI. Secondo incontro, ieri sera, nel Centro di Salute Mentale di Termoli del progetto Agorai, in contemporanea con altre città italiane.

Agorà è un insieme di piazze diffuse in più città italiane che ha come obiettivo quello interagire circa i bisogni in salute mentale della comunità. In questo progetto il Centro di Salute Mentale (Csm) di Termoli svolge il ruolo di promozione di processi virtuosi che possono favorire la Salute Mentale stessa in cooperazione con utenti, famigliari, cittadini, cooperative e associazioni. Lo scopo dell’incontro è offrire spazio di discussione di natura dialogica in cui la cittadinanza e professionisti di confrontano.

Il Csm di Termoli collabora con tutti gli Enti del Terzo e Quarto Settore, in questa occasione collabora con le cooperative sociali che gestiscono il Centro diurno di Termoli Chesensoha e l’associazione dei famigliari. L’appuntamento è sicuramente un’iniziativa virtuosa a cui il Centro di Salute Mentale e il Centro diurno aderiscono insieme ad altre 8 differenti “piazze” d’Italia (Cagliari, Oristano, Oderzo, Milano, Prato, Perugia, Termoli e Caltagirone).

Come viene riportato nel documento prodotto dal centro di Salute Mentale e Dipendenze Asl di Cagliari, promotore dell’iniziativa inaugurata il 27 maggio 2024: “La salute mentale è un bene comune, non del privato o dello Stato, ma patrimonio dell’intera comunità che può liberamente disporre e che ha il dovere di preservarla e gestirla attraverso modalità partecipate e collaborative”.

Inoltre, le Linee di Indirizzo Nazionali per la Salute Mentale (cap. 1, par.F) indicano che: “è necessario considerare il territorio non più come solo uno spazio delimitato, cioè come un contenitore di problemi, ma come una comunità, qui un soggetto insieme al quale ricercare soluzioni, agire possibilità e organizzare decisioni.” Tale iniziativa è in linea con le raccomandazioni promosse dall’O.M.S., la quale considera il Sistema Sanitario l’empowerment (aumentare un processo di potenziamento e crescita delle persone e dei gruppi) individuale e di comunità due prerequisiti per il raggiungimento degli obiettivi di salute e due strategie fondamentali per implementare ed efficacemente la promozione della salute.

A Termoli, tra gli intervenuti all’incontro, oltre agli utenti, famigliari, cooperative sociali e associazioni, il Direttore del CSM dott. Alessandro Gentile, la coordinatrice del Centro Diurno dott.ssa Lucia Corsi, l’Associazione dei Famigliari che a conclusione del secondo incontro Agorai si sono dichiarati soddisfatti per aver avviato un processo di consapevolezza e riflessione sulle cose che possono generare benessere.

Da settembre gli incontri si terrano con cadenza mensile e si svolgeranno ogni secondo lunedì del mese dalle ore 18 alle ore 19:30 presso la Sala Riunioni del Centro di Salute Mentale in via del Molinello a Termoli.

Considerato che La Salute Mentale è una parte importante della vita di ogni essere umano e viste le finalità che il progetto Agorai intende perseguire, l’iniziativa si può sicuramente ascrivere come un caso di buona sanità in Molise, infatti promuovere incontri comunitari tra i portatori d’interesse nel campo della Salute Mentale al fine di condividere azioni e iniziative nel territorio, potrà portare sicuramente una ricaduta positiva per le comunità che vivono il territorio.

Giuseppe Alabastro