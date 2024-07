Contucci: «Con Odorbot alla Marina di Montenero l'Arpam rileva le molestie olfattive»

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaco Simona Contucci rende nota l'attivazione di un nuovo strumento per segnalare e monitorare le eventuali molestie olfattive alla Marina di Montenero di Bisaccial, che l’Arpa Molise ha avviato lo scorso 19 luglio.

«Attraverso lo strumento Odorbot sarà possibile condurre una prima indagine conoscitiva delle emissioni odorigene eventualmente presenti in questa zona della costa molisana.

È possibile dunque per tutti i residenti e i turisti presenti alla Marina di Montenero aderire a questo sistema di segnalazione, seguendo le indicazioni presenti sul sito istituzionale dell’Arpa Molise.

Si tratta di un sistema di rilevazione delle molestie olfattive attraverso la rilevazione delle segnalazioni della percezione di odore da parte della popolazione con lo strumento Odorbot, utile a condurre una prima indagine conoscitiva del fenomeno nelle due aree indicate. Odorbot è un sistema di registrazione delle molestie olfattive tramite BOT Telegram (App disponibile su: Play store (Android), App store (Apple), Windows Store). Odorbot su App Telegram domanderà all’utente l’intensità dell’odore e la condivisione della posizione Gps.

È possibile associare un punteggio alla segnalazione in funzione della intensità di odore, come per esempio:

1 punto per Appena Percettibile,

2 punti per Intenso,

3 punti per molto intenso.

Per segnalare molestie olfattive è sufficiente l’utilizzo di un profilo Telegram mediante smartphone; il sistema è di semplice utilizzo e, in ogni caso, sullo stesso canale Telegram è disponibile un sistema automatico di assistenza mediante chat virtuale. Il nome del profilo Telegram è Marina di Montenero di Bisaccia – @MonteneroOdroBot.

Chiunque può localizzare, nell’ambito dei settori di territorio in esame, la posizione ove si percepisce la molestia olfattiva e, al contempo, indicarne durata e intensità. È altresì possibile riportare commenti per fornire ulteriori elementi che si dovessero ritenere utili alla descrizione del fenomeno. Le informazioni raccolte andranno a popolare un database utile al fine di valutare la diffusione delle emissioni odorigene, elemento questo basilare per programmare ed attuare misure di intervento.