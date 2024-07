La città di Termoli non "soffre" la crisi idrica, parametri accettabili nell'acqua potabile

TERMOLI. Parlare di acqua potabile e risorse idriche in questa estate 2024 sulla costa molisana non è argomento di grande favore, ma per fortuna, il territorio di Termoli, diversamente da quanto accade nelle altre località, non soffre di carenza negli approvvigionamenti e nell'erogazione.

A "salvare" gli utenti, che siano essi residenti o turisti, è la capienza significativa dei tre serbatoi presenti in città, anche se nei piani più alti qualche calo nella pressione si avverte, per la presenza minore del flusso nella rete idrica, non si raggiunge la soglia di guardia, per fortuna.

Positivi, inoltre, anche i riscontri di natura biologica, sui parametri di potabilità dell'acqua che esce dai rubinetti.

Come già avvenuto nei mesi scorsi, l'Acea Molise, che gestisce il servizio idrico integrato della nostra città pubblica periodicamente l'esito delle analisi sulla qualità dell'acqua che sgorga nelle abitazioni del territorio.

«La Città di Termoli, dal punto di vista idrico potabile, viene approvvigionata tramite l’acquedotto regionale denominato Molisano Centrale che a sua volta convoglia le acque profonde della montagna che emergono alle Sorgenti del Matese. La rete idrica cittadina nasce da un punto di accumulo principale rappresentato dal serbatoio Difesa Grande, localizzato a sud-est del Comune di Termoli

L’acqua non subisce trattamenti e, pertanto, alla distribuzione mantiene le caratteristiche organolettiche originarie. La disinfezione viene effettuata dall’Azienda Speciale Regionale Molise Acque».

Dal quadro dei prelievi, emerge una qualità accettabile dl flusso idrico.