Rimossi dal Comune di Palata gli scarti edili abbandonati dall'incivile di turno

PALATA. In riferimento alla segnalazione arrivata al Comune di Palata, questa mattina in contrada Castellerce, l’amministrazione comunale ha provveduto a ripulire la zona dai rifiuti di materiale edile abbandonati.

«Invitiamo i cittadini a rispettare le regole per lo smaltimento dei rifiuti, abbiamo tutti i mezzi necessari per poter tutelare il nostro territorio e per difendere la natura».

Dal proprietario del terreno, Giorgio Scarlato, il ringraziamento per quanto fatto dal Comune di Palata.

«A distanza di qualche giorno dalla denuncia fatta in merito ai rifiuti edili "scaricati" in zona Sic in agro del Comune di Palata, con mio sommo piacere ho accertato che sono stati rimossi e ripristinato lo stato del luogo. Di questo un grazie immenso va alla sindaca e amministrazione comunale tutta per la sensibilità, impegno e tempestività date al caso. È la dimostrazione concreta che quando il cittadino e Istituzione operano

in stretto rapporto i risultati si vedono. Mi auguro che l'episodio serva da monito per "alcuni", da stimolo per i tanti cittadini a denunciare e per tutti a rispettare l'ambiente».