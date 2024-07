Torna il riciclo creativo sulle spiagge di Termoli

TERMOLI. Giovedì 25 luglio, dalle ore 10:30, presso il Lido La Lampara, si torna in spiaggia con il secondo laboratorio di Riciclo creativo in spiaggia.

I bambini verranno coinvolti in divertenti laboratori creativi realizzati con materiale di recupero e domande e curiosità sul ciclo virtuoso dei rifiuti. Il laboratorio consiste nel recuperare materiali di uso comune in carta e cartone, plastica e metalli in maniera creativa, dando sfogo alla fantasia e realizzando dei piccoli manufatti individuali e di gruppo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i bambini ai temi del riciclo e del recupero, impegnandoli in un’attività manuale e collaborativa. Attraverso questa iniziativa si vuole dare ai giovani l'opportunità di esprimere la propria creatività con il riciclo dei materiali, al fine di sensibilizzarli sull’importanza della sostenibilità ambientale e sul tema del riciclo. I laboratori nascono dall’iniziativa di trasformare la materia in più modi possibili.

Gli altri appuntamenti con il “Riciclo creativo” sono previsti per martedì 6 agosto presso il Lido Tricheco Beach e martedì 20 agosto si replicherà di nuovo a La Lampara.

La Rieco Sud è sempre in campo per promuovere iniziative di questo tipo perché educare i bambini al rispetto del nostro mondo significa lavorare sul futuro delle nuove generazioni, invitando i bambini a diffondere il messaggio green anche all’interno delle loro famiglie. Infine, la grande partecipazione ai laboratori dello scorso anno ha rappresentato per la Rieco Sud una conferma e uno stimolo prezioso per procedere e potenziare le attività di educazione ambientale rivolte ai bambini di ogni fascia d’età.