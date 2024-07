Spiaggia a misura di bambino, la Bandiera Verde di Termoli sventola sui lidi della costa

La cerimonia di consegna delle Bandiere Verdi agli operatori balneari termolesi

TERMOLI. Dopo la passerella per la (mini) Bandiera Blu, stamani in sala consiliare, finalmente climatizzata, c'è stata la consegna della Bandiera Verde 2024, quella che premia il turismo a misura di bambino, con spiagge accoglienti e sicure.

Un vessillo che a dire il vero ha una certa continuità in riva all'Adriatico termolese, ideata dal pediatra Italo Farnetani.





Come in occasione del riconoscimento della Fee Italia, anche in questa occasione, a sfilare, sono stati gli operatori balneari (ma non le attività ricettive, poiché in questo caso si parla solo di spiaggia).

Un ambìto riconoscimento ottenuto anche quest’anno dalla città di Termoli che da dodici anni a questa parte riesce, in modo continuativo, a pregiarsi della green flag che viene assegnata a seguito del giudizio che una commissione dell’Associazione Nazionale Pediatri riserva alle spiagge italiane.





Gli arenili assegnatari delle bandiere verdi sono definiti spiagge a “dimensione di bambini” grazie ad alcuni parametri quali la sabbia fine, i fondali del mare non subito alti che permettono una tranquilla balneazione ai più piccoli e una serie di servizi che rendono la migliore fruizione degli stabilimenti balneari.





Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il sindaco Nicola Balice, il vicesindaco e assessore al Turismo Michele Barile, l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola e il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, oltre ai dipendenti dell'ufficio Cultura e Turismo.





Brevi interventi, nella cerimonia snella seguita in diretta da Termolionline, per mettere a fuoco futuri obiettivi, ma anche allietarsi per la presenza turistica massiccia di questa estate.

Il vessillo verde non manca a Termoli dal 2012 grazie alla commissione di pediatri italiani che da allora attesta Termoli come spiaggia a dimensione di bambini. Alla cerimonia di consegna erano presenti il Sindaco Nicola Balice, il presidente del Consiglio Annibale Ciarniello, il vicesindaco e assessore al Turismo Michele Barile e l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola.

Già da due anni a Termoli non manca neanche la Bandiera Blu grazie al lavoro certosino svolto negli anni passati.

Oggi, invece, l’amministrazione comunale ha voluto ribadire l’impegno con il quale nei prossimi mesi saranno affrontate le questioni di più stretta attualità che interessano il settore turistico e le politiche ambientali.

“Da qualche anno – ha spiegato il Sindaco Nicola Balice - la programmazione è cambiata, è diventata sempre più concreta e i risultati si vedono. Da qualche anno la bandiera verde arriva insieme alla bandiera blu che abbiamo riconquistato da due anni a questa parte. Contiamo di metterci subito al lavoro per fornire servizi sempre migliori per le nostre spiagge che dal 2008 sono, a tutti gli effetti, alla portata di bambini e famiglie”.

Per il vicesindaco Michele Barile sono ormai diversi anni che alla costa termolese viene riconosciuto questo ambito riconoscimento. “E’ un vessillo che certifica che le nostre spiagge sono a dimensione di bambini grazie alla morfologia della nostra costa che consente un accesso al mare facilitato per i più piccoli grazie ai suoi fondali”. L’assessore Barile ha fatto poi il punto sulla stagione stiva che riserva ancora tanti appuntamenti di spessore per residenti e turisti. “Abbiamo cercato in questi anni di lavorare nell’ottica della destagionalizzazione per far sì che la programmazione di eventi abbracci un periodo più ampio rispetto al periodo clou dell’estate. In questo modo sono incrementate anche le presenze turistiche, già oggi possiamo dire di aver registrato numeri importanti e una crescita notevole rispetto allo scorso anno. Lavoriamo sempre in questa direzione al fine di migliorare i servizi”

Per l’assessore Silvana Ciciola, che con la nuova amministrazione è passata dall’assessorato alle Politiche Sociali all’Ambiente, la bandiera verde certifica una città dotata di spiagge e servizi che abbracciano ogni fascia di età. “C’è continuità anche per me, oggi sono qui con grande piacere per la consegna della bandiera ai nostri balneari. Stiamo lavorando per presentare ai prossimi turisti una città degna del nome che porta, siamo tutti al lavoro con grande impegno e siamo certi che i risultati arriveranno”.

L'unico aspetto da rivedere, probabilmente, il momento della consegna, perché a metà mattina del 24 luglio non tutti i titolari dei lidi riescono a liberarsi, suggeriamo di ideare manifestazioni ad hoc serali, magari sui due lungomari, Nord e Sud, per le consegne delle Bandiere Blu e Verdi in vista del 2025.

