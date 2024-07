Comitato gemellaggio e mozione sulla navetta in agenda nel Consiglio di martedì prossimo

TERMOLI. Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato l’assise civica per martedì prossimo, 30 luglio, alle ore 8.30 in prima convocazione e per il giorno successivo alle ore 9:30 in seconda convocazione presso la sala consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente ordine del giorno: