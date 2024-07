Crisi idrica nel basso Molise, l'emergenza sarà affrontata dall'Unione dei Comuni

BASSO MOLISE. Carenza di approvvigionamento idrico e rotture di sistema, l’estate quando manca l’acqua si trasforma in calvario.

Non ci saranno i picchi di siccità siciliani, dove comunità come quella nissena sono a secco da sei settimane, ma in diverse località del basso Molise i disagi sono all’ordine del giorno e l’entrata in funzione dell’acquedotto Molisano centrale non ha risolto le criticità ataviche che specie a luglio e agosto hanno reso difficile la vita a residenti e turisti.

Si punta sul turismo delle radici, ma anche quelle andrebbero irrorate.

L’estate 2024 sta per entrare nel vivo anche nei comuni dell’hinterland, che vivono il mese comprese tra fine luglio e fine agosto il periodo più affollato.

Un’estate che nonostante le presenze, rischia di non poter offrire una grande dimostrazione di efficienza e accoglienza, a causa della carenza idrica, vera e proprio emergenza già conclamata in diverse località, da Montenero di Bisaccia a Larino.

Per questa ragione, il presidente dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno”, Giorgio Manes, nella prossima seduta del Consiglio dell’ente di via Cluenzio inserirà all’ordine del giorno la discussione sulla crisi idrica, che sta minando ancora una volta la stagione delle vacanze e delle manifestazioni.

Non solo, Manes ha inteso coinvolgere nella discussione coi Comuni, sofferenti per l’approvvigionamento e l’erogazione a singhiozzo, anche l’azienda speciale regionale Molise Acque, proprio per capire quali passi porre in essere per far sì che una regione ricca d’acqua non muoia di sete, come da troppe estati sta accadendo.