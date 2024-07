«SbandieriAmo l'amore contro la violenza»

Non ti amo da morire

Non ti amo da morire gio 25 luglio 2024

«SbandieriAmo l'amore contro la violenza»: la conferenza stampa alla Cala Sveva

TERMOLI. Sfidare il caldo dell’ultima settimana di luglio in un pomeriggio infrasettimanale per lanciare un messaggio, perché è necessario l’impegno di “Tutti iper contrastare ogni forma di violenza sulle donne”.

La violenza contro le donne non va in vacanza!





Per questo è stato deciso di intensificare le iniziative volte alla sensibilizzazione su un tema così importante.

Obiettivo comune, quello esposto, nel senso letterale del termine, da Cala Sveva Beach club, Cisl Abruzzo-Molise e l’associazione Mee To. Realtà imprenditoriali, rappresentanze dei lavoratori e associazionismo, si sono ritrovati insieme per dire No ad ogni forma di violenza.





Parte così la campagna di sensibilizzazione balneare, issando un vessillo proprio accanto alla torretta del bagnino del lido. L’iniziativa è stata illustrata ieri pomeriggio da Fabrizio Vincitorio, Pasqualino De Mattia e Barbara Tocco, con la supervisione di Maria Pallotta.





Nel corso della manifestazione, partecipata da numerosi intervenuti, si è condiviso proprio il momento simbolo sulla spiaggia, oltre al dono che l’associazione Me Too ha riservato all’ospitalità della Cala Sveva, nelle mani di Giorgia Boccingher. All'incontro era presente la consigliera comunale di Diritti e Libertà, Luana Occhionero.





«L'iniziativa consiste nell' esposizione della bandiera della nostra campagna di sensibilizzazione presso il lido Cala Sveva e nella distribuzione di materiale informativo. La bandiera issata vuole essere un segnale di incoraggiamento per le donne vittime di violenza perché non si sentano mai sole. Auspichiamo che questo sia soltanto il punto di partenza e che vi siano ulteriori adesioni alla campagna di sensibilizzazione che stiamo promuovendo».

Galleria fotografica