«Educati o multati, non perdonerò più nessuno», nel mirino incivili e chi sporca la città

Tolleranza zero su gesti incivili e chi sporca la città: l'intervista all'assessore Silvana Ciciola

TERMOLI. In occasione della conferenza stampa di ieri mattina per la consegna della Bandiera Verde agli operatori balneari, abbiamo intervistato il neo assessore all'Ambiente, Silvana Ciciola (Fratelli d'Italia), che da un'amministrazione all'altra conferma la sua presenza in Giunta, passando per dal settore delle Politiche sociali a quello dell'Igiene urbana.

Partendo dall'increscioso episodio dell'aiuola distrutta dall'utilitaria, la Ciciola ha dichiarato che non tollererà gesti incivili e comportamenti scorretti da parte di chiunque sul territorio, una vera e propria tolleranza zero.