“Le comunità energetiche rinnovabili: verso le Cer di territorio”

CAMPOBASSO. Venerdì 26 luglio 2024, alle ore 9 presso la Sala Conferenze del GAL “Molise verso il 2000” in Via Monsignor Bologna 15 (CB), si svolgerà un seminario dal titolo “Le comunità energetiche rinnovabili: verso le Cer di territorio”.

Obiettivo dell'incontro è coinvolgere cittadini, imprese e amministrazioni locali in un percorso partecipativo per creare Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) Territoriali di area vasta.

Il completamento dell’iter normativo nazionale delle Cer, insieme alla pubblicazione dell’avviso a valere sui fondi del Pnrr che permette di finanziare impianti di produzione di energia rinnovabile al 40% a fondo perduto per amministrazioni, imprese e cittadini nei Comuni sino a 5.000 abitanti, favorisce il costituirsi delle CER stesse.

La sessione mattutina del workshop si aprirà con i saluti istituzionali dell’architetto Angelo Miniello, presidente GAL “Molise verso il 2000”, del dottor Andrea Di Lucente, vicepresidente Regione Molise e assessore all’energia, dell’avvocato Davide Marcianò - Joint Secretariat Programma Interreg South Adriatic - Regione Puglia, del dottor Adolfo Colagiovanni – direttore del Gal “Molise verso il 2000” (Molise) e di Saverio Nonno sindaco del comune di Fossalto. In seguito, interverranno diversi esperti del settore: professor Sergio Olivero – Politecnico di Torino – che affronterà il tema delle “Comunità Energetiche Rinnovabili, verso le prime CER di territorio”; ingegner Francesco Meneghetti – Presidente del GAL “Terre del Po” (Lombardia), sul tema “C.E.R.CHIAMO ENERGIA” - Prime applicazioni di Comunità energetiche in aree LEADER; e ingegner. Luca Di Domenico – esperto in energia.

La sessione pomeridiana, a partire dalle ore 14:30, proseguirà con tre Living Lab del settore energia: “dimensionamento ottimale di una CER per un corretto flusso energetico/finanziario in avviamento e a regime” coordinato dall’ingegner Luca Di Domenico; “i diversi modelli di CER: vantaggi, svantaggi e criticità” coordinato dall’ingegner Francesco Marinelli - presidente associazione Ecoaction; e “il ruolo delle ESCo e dei possibili produttori di rinnovabili aderenti alla CER” coordinato dall’ avvocato Gianfranco Gagliardi - presidente Amares e CEO Silver Ridge Power Italia.

Il seminario è una delle attività previste dal progetto europeo Growing participative models for EnErgy commuNities (GREEN) finanziato dal programma Interreg South Adriatic. L’obiettivo del progetto “Green” è creare Comunità Locali che permettano ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni di sentirsi parte di un processo proattivo di Collettività Energetica.

I partner del progetto sono il GAL “Molise verso il 2000”, l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, la Cooperativa Sociale Europea ESCOOP, l’organizzazione non governativa Development Vranj del Montenegro e Environmental and Territorial Management Institute dell’Albania.

L’evento è patrocinato dall’ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso.