«Per salvare la sanità occorre un decreto Molise con la modifica del Balduzzi»

TERMOLI. Si torna a parlare di sanità pubblica e di modifica al decreto Balduzzi.

Il presidente della Conferenza dei Sindaci, Daniele Saia, ha convocato l'organismo istituzionale per lunedì prossimo, alle 11.

«Per salvare la sanità molisana occorre un decreto Molise con la modifica del Balduzzi. Questa resta la via maestra per risollevare le sorti della nostra Regione, una richiesta che la politica nazionale non può non ascoltare. Come amministratori locali abbiamo il dovere di continuare a rivendicare i nostri diritti.

Dopo aver discusso sulle problematiche dei nostri territori con il direttivo della Conferenza dei Sindaci, ho convocato una nuova riunione dell’organismo per il 29 luglio nella Sala della Costituzione a Campobasso. Invitati a partecipare, come sempre, anche i parlamentari molisani e i vertici della struttura commissariale e dell’Asrem.

All’ordine del giorno i punti sulle tempistiche per l’approvazione del nuovo Programma Operativo Sanitario e sulla conservazione del reparto di emodinamica del Veneziale. Appuntamento lunedì alle ore 11».