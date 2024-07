La Ciclovia Adriatica prosegue anche a Sud

LESINA-SAN SEVERO. La Ciclovia Adriatica, com'è noto, non si ferma certo in Molise, ma proseguirà fino al Salento.

L’assessore con delega all’Urbanistica Gigi Marino e il dirigente di Settore Fabio Mucilli hanno partecipato questa mattina alla cerimonia di avvio dei lavori della Ciclovia Adriatica (investimento di circa 22 milioni di euro) che attraversa, tra gli altri, anche il territorio della Città di San Severo.

“E’ un progetto importante di elevato impatto ambientale e di forte promozione turistica – dichiarano il Sindaco Lidya Colangelo e l’assessore Marino – che non può che favorire l’uso della bici ed il cosiddetto cicloturismo. Il percorso della nostra provincia si estende per circa 90 chilometri, partendo da Lesina per finire a Manfredonia, attraversando i territori di Poggio Imperiale, Apricena, San Severo, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Rignano Garganico, e più in generale collega la città veneta di Chioggia all’estremo sud della Puglia, Santa Maria di Leuca. La Ciclovia Adriatica rappresenta un’occasione unica di promozione del territorio ed è un formidabile collegamento turistico con l’intera dorsale adriatica”.

Galleria fotografica