Prevenire gli annegamenti: al mare in sicurezza

Giornata di prevenzione contro gli annegamenti sul lungomare Nord

TERMOLI. Ha suscitato grande interesse e curiosità l'esercitazione anti-annegamento promossa stamani sulla spiaggia del litorale Nord, tra le Dune e l'Aloha.

Giornata mondiale di prevenzione dell'annegamento che è stata organizzata anche a Termoli.

La ricorrenza del 25 luglio è un'iniziativa dell'Oms che segue la risoluzione dell'Onu dell'aprile 2021 e mira a offrire strategie di prevenzione salvavita.





Quest'anno in Italia tutte le località Bandiera Blu dedicano la giornata alla sensibilizzazione e all'informazione a scopo preventivo, attraverso incontri con istituzione e operatori, dimostrazioni sulla sicurezza in spiaggia e sul primo soccorso. L'amministrazione comunale di Termoli ha organizzata la manifestazione "Bandiera Blu: al mare in sicurezza" in collaborazione con la Capitaneria di Porto, Regione Molise, servizio Emergenza Sanitaria 118, Consorzio La Compagnia del Mare e la Misericordia di Termoli e l'unità cinofili della Sics, presso la Torretta di Salvamento posta sulla spiaggia libera tra i lidi Dune e Aloha, sul lungomare Nord di Termoli.





Nel corso della manifestazione sono state effettuate diverse dimostrazioni pratiche di salvataggio in mare, simulazione e forniti elementi di primo soccorso ai bagnanti presenti.

Tra le organizzazioni intervenute il responsabile Roberto Micco, responsabile della Compagnia del mare, società appaltatrice del Servizio di Balneazione a Termoli e a Campomarino ha tenuto a sottolineare l'importanza del lavoro che quotidianamente i giovani bagnini effettuano ogni giorno al fine di consentire ai bagnanti una vacanza al mare in piena sicurezza, in particolare ai bagnanti di ascoltare i consigli degli operatori del salvamento anche se sono giovani sono personale formato e altamente specializzato. Nella simulazione sono stati impiegati i mezzi della Capitaneria di porto, la Misericordia di Termoli e unità cinofile Sics (Scuola italiana cani di salvataggio).





Le varie simulazioni ed esercitazioni che sono svolte sono la fedele rappresentazione di come si attua il dispositivo per il soccorso a mare, attivando gli stessi protocolli e le stesse disposizioni che prevedono la collaborazione tra i diversi enti e associazioni tutti coinvolti, ciascuno per quanto di competenza, tutti professionisti nelle operazioni di soccorso.





L'evento ha destato la curiosità dei bagnanti presenti nonché l'ammirazione per la professionalità dimostrata nel corso delle varie simulazioni.

