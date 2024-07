"Progetto Duck", al Comune di Termoli "servizi logistici sostenibili"

TERMOLI. Si concretizza il "Progetto Duck" al Comune di Termoli.

«Oggi abbiamo consegnato al Comune di Termoli il nostro Duck - fanno sapere da via Sannitica - siamo stati accolti, tra gli altri, dal sindaco Nico Balice e dal vicesindaco Michele Barile. Il Duck sarà utilizzato dalla Municipalità in comodato gratuito per circa un mese e verrà destinato al servizio balneare e logistico interno. Siamo contenti di continuare la proficua collaborazione con le Municipalità Molisane sensibili alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione di prodotti generati dall’economia circolare».

Partner del progetto Duck è Taumat Srl.