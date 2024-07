Raccolta differenziata "intelligente": ancora una vittoria al Tar per il Comune di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Via libera da parte del Tar Molise all’appalto Pnrr finalizzato al miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di Montenero di Bisaccia. Con la sentenza n. 246/24, depositata in data odierna, il Tribunale Amministrativo Regionale si è definitivamente pronunciato, in tempi brevissimi, sul ricorso proposto dalla società Simplynet S.r.l., respingendolo. Il Tar Molise ha puntualizzato che la determinazione di esclusione dalla gara della Simplynet S.r.l. resiste a tutte le censure veicolate con il ricorso ed ha accertato la legittimità dell’operato del Comune che, tempestivamente e correttamente, ha esercitato il potere di autotutela nei confronti della ricorrente.

«Esprimiamo grande soddisfazione per questo ennesimo pronunciamento positivo del Giudice amministrativo – commentano il sindaco Simona Contucci e l’assessore con delega agli Affari Legali, Fiorenza Del Borrello – che ci permette finalmente di andare avanti con la procedura relativa al progetto dedicato al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e al sistema di raccolta digitale e intelligente. La sentenza del Tar Molise, inoltre, contribuisce a rendere giustizia all’operato di tutti coloro che hanno lavorato su questo progetto e ai dipendenti del nostro Comune che hanno lavorato alle Determine oggetto del ricorso. Ringrazio l’avvocato Giuliano Di Pardo per averci rappresentati e difesi, argomentando in maniera esaustiva e convincente le ragioni del nostro Comune».