Sfalci e rami nella zona del Crocifisso, i residenti chiedono maggiore decoro

TERMOLI. La tolleranza zero dichiarata dall’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha suscitato più apprezzamento che critiche sui social, ma i cittadini oltre a fatti concreti chiedono anche che ci si muova subito per risolvere delle criticità esistenti, come nel caso del quartiere Sant’Alfonso.

Cittadini indignati continuano la loro protesta per la pulizia del quartiere. A nulla sono valse le numerose segnalazioni fatti agli organi preposti, a uffici comunali e alla ditta addetta allo smaltimento dei rifiuti. Le segnalazioni che abbiamo raccolto oggi provengono da un gruppo di cittadini della centralissima Via San Marino. Da diverse settimane un gruppo di volenterosi hanno provveduto alla pulizia delle aiuole, infestate di erbacce e carte e plastica. Dopo le dovute segnalazioni a chi di competenza per smaltire i resti dello sfalcio dell'erbe infestanti, dei rami (ormai secchi) , il cumulo dei rifiuti è ancora lì e si è trasformato in un vero pericolo d'incendio a ridosso di un'area che ogni martedì viene adibita a mercato. La situazione non è tanto diversa nella vicina via Montecarlo, che nei pressi di un'area attrezzata con panchine è ormai un cumulo di rifiuti e di erbacce che in alcuni casi superano le panchine stesse. Si sa Termoli è una città a forte vocazione turistica e in questo periodo tutti sono immersi in tantissime attività legate alla stagione estiva ma in questa città fanno notare, chi vive Termoli tutto l'anno, ci sono anche i cittadini che hanno diritto a vivere in una città pulita. Un appello agli amministratori ad intervenite "voi che potete" e siete i detentori della pubblica felicità (come avrebbe detto Cesare Beccaria).

Quelle panchine di via Montecarlo sono un vanto per molti anziani, frutto di tante battaglie, portate avanti nel corso dagli anziani in prima persona, ora vedono i frutti di estenuanti lotte con le diverse amministrazioni ricoperti da erbe e rifiuti di ogni genere e pur vero che non è solo compito degli amministratori ma molto è causa di uno svanito o forse attenuato senso civico che orde di vandali seminano, anche di notte, per la città rifiuti sì ogni genere. In questo periodo di afa estiva ogniuno cerca una frescura chi vuole uscire per fare quattro passi chi vuole prendere una boccata d'aria all'ombra leggendo un buon libro tutto questo a molti cittadini della bella Termoli è negato e lo stanno solo immaginando chiusi nei loro appartamenti. Va dato merito a chi volontariamente tiene al decoro del quartiere impegnandosi nella pulizia delle varie aiuole o come fanno alcuni commercianti, da sempre, che curano puntualmente la pulizia del marciapiedi antistante alle loro attività ma l'amministrazione deve intervenire comunque e in fretta perché ci sono segnalazioni di avvistamenti che avrebbero noto di ospiti indesiderati come ratti o altri animaletti. Un nutrito gruppo di cittadini sarebbe disposto anche ad impegnarsi in prima persona per una pulizia straordinaria del quartiere ma se poi i rifiuti (sterpaglie erbacce ecc.) non vengono raccolti la situazione sarebbe ancora peggiore?

In modo particolare è richiesto un intervento in questo luglio caldissimo dove nelle prime ore pomeridiane si fa fatica a trovare un po' di refrigerio. Dopo i tanti tentativi di portare pulizia nel quartiere Gesù Crocifisso nell'attesa come se stessimo.

Giuseppe Alabastro

