Roman per sempre con noi: una giornata dedicata a Gabriele Di Vito

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 26 luglio 2024

CAMPOMARINO. Ci siamo, mancano solo poche ore e domani, sabato 27 luglio, dalle 18, l'associazione Numero 14 Amici di Roman, ricorderà il 30enne Gabriele Di Vito, per tutti Roman.

Lo scorso 5 marzo il Molise tutto si fermò. La notizia della morte del giovane calciatore Gabriele Roman Di Vito sconvolse l'intera Regione e il mondo dello sport.

La tragica morte avvenne dopo una sessione di allenamento sui campi di calcio di Guardialfiera.

Gli amici dell'associazione #14-Amici di Roman hanno deciso di ricordarlo così.

Sabato 27 luglio l'associazione #14 - Amici di Roman, dedicherà l'intera giornata a Gabriele Roman Di Vito: amico, fratello e compagno di squadra che ci ha lasciati nemmeno 5 mesi fa.

«Gabri amava il calcio, il n.14 sulle spalle, le vittorie, le sconfitte, i gol all'ultimo minuto, i contrasti, gli assist che fanno fare gol, i tiri sotto al sette, le punizioni, l'attaccante da rincorrere, la porta da difendere, genio e sregolatezza. Maradona il suo idolo.

Gabriele aveva deciso di dedicare questo ultimo anno al calcio per poi terminare la sua carriera con una grande festa in stile Roman14 e aveva individuato proprio la data del 27 luglio 2024, dopo i festeggiamenti per Santa Cristina a Campomarino.

E quindi eccoci qui a mantenere la promessa!

Proveremo con tutto il nostro cuore a far vivere Gabriele in questa giornata che speriamo possa rappresentarlo a tutto tondo.

Dallo sport alla musica, ci ritroveremo tutti e tutte insieme per passare una giornata in ricordo del nostro amico e fratello Roman.

Insieme a noi, ci saranno le squadre in cui Gabriele ha militato e che si sono nutrite della sua generosità della sua bellezza. Aggettivi che teniamo stretti a noi, pur nella sua assenza.

Vogliamo che questo evento sia anzitutto una festa ed un momento di gioia collettiva, come Gabriele avrebbe voluto, sempre pronto a far sorridere e divertire tutti.

Vogliamo che sia un momento di riflessione per tutti e tutte noi che insieme terremo acceso il fuoco che portava Gabriele a tendere sempre una mano verso il prossimo.

Per questo 𝗹'𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 contribuirà al finanziamento dell' #Associazione14AmicidiRoman , che avrà il compito di supportare economicamente progetti di sostegno allo sport ed alle esperienze di solidarietà sociale.

Vi aspettiamo.

Per sentire ancora una volta tutti insieme. "𝙍𝙊𝙈𝘼𝙉 14, 𝙂𝙍𝘼𝙕𝙄𝙀" come negli spogliatoi prima di una gara.

Roman per sempre con noi».