"Riciclo...creativo!": con carta e plastica si dà spazio alla fantasia del mare

"Riciclo...creativo!": con carta e plastica si dà spazio alla fantasia del mare

TERMOLI. Presso il Lido La Lampara, si è tenuto ieri mattina un particolare evento rivolto ai bambini di ogni età. L'evento "Riciclo...creativo!" è un laboratorio creativo con materiali di recupero, attività destinata ai bambini in vacanza al mare. L'evento di educazione ambientale è organizzato dalla Rieco Sud in collaborazione con l'assessorato all'Ambiente del comune di Termoli.

Alessandra Catena, referente della ditta Rieco Sud, ci ha illustrato il progetto, che oggi è il secondo appuntamento di quattro organizzati in collaborazione con il Comune di Termoli, e visto la folta partecipazione ha avuto un grande successo, infatti i bambini hanno fatto a gara per prendere posto a laboratorio con le due Alessandra, che sono rispettivamente Alessandra Catena e Alessandra Marini entrambe della Rieco Sud. In questi laboratori creativi, i giovani artisti, attraverso l'utilizzo di materiali di recupero quali carta e plastica, possono realizzare dei lavoretti, il tema affrontato ha unito il mare e la fantasia, dando corpo alla fauna che popola il mare. Il messaggio che si vuole trasmettere con questa iniziativa alle giovani generazioni è il tema del riciclo quindi quello del riuso, tutto quello che può essere riciclato può essere recuperato e destinato a un nuovo utilizzo.

Altre iniziative in tema di riciclo e riutilizzo la Rieco Sud le ha realizzate direttamente in spiaggia con punti raccolta dove sono stati conferiti oggetti per essere poi donati ad altri per un riutilizzo o un nuovo uso. Economia sostenibile, economia che è rispettosa dell'ambiente, una sana pratica che dobbiamo sempre più promuovere nella nostra società. I bambini a termine della loro attività orgogliosi hanno portato a casa i loro lavori fatti con materiale di riciclo. Bella ed interessante iniziativa che ha visto partecipi nell'organizzazione e nella gestione logistica dei laboratori anche il personale del Lido La Lampara.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica