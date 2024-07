U' Scescille: il piatto tipico termolese si lega al culto di San Basso

TERMOLI. Nella cucina termolese si predilige valorizzare altri, piatti, ma la nobiltà culinaria dello “Sciscillo”, o “Scescille”, per dirla in dialetto, è chiara, tanto che viene recensito anche da siti di riferimento come Giallo Zafferano, per dirne uno dei tanti.

Un piatto che nel passato ha visto organizzare anche sagre gastronomiche ad hoc e che ora, a una settimana dalla festa patronale, darà gusto alla manifestazione “Aspettando San Basso”, che rappresenta la novità dell’ultimo sabato di luglio.

L’evento, mirato a raccogliere fondi proprio per le iniziative legate al Santo Patrono, è organizzato dall'associazione San Basso 7.0, quest’anno chiamato "de Sant' Anne", perché capita il giorno dopo il 26 luglio (oggi), che è Sant'Anna.

L'auspicio è che questo appuntamento possa godere del favore della comunità, rinsaldando tradizioni locali e devozione.

Il biglietto di 10 euro prevede 3 polpette di "scescillo", preparate come da personale ricetta termolese di Paola M. ricevuta circa 40 anni fa da sua nonna Maria, molto devota appunto a Sant'Anna, vino e gassosa (" u' martenazze" come si usava mescere nelle vecchie cantine termolesi) e "a precoche" preparata già tagliata e immersa nel vino (senza gassosa).

Il vino è stato fornito dalle cantine Fratino di Termoli e le percoche invece dall'azienda agricola Lebrs di Montecilfone. Verranno preparate circa 600 porzioni.

La prevendita si può effettuare presso l'infopoint Termoli Turistica. L'intrattenimento musicale prevede DJset Alex Latino con animazione.

Tra le ricette dù Scescille note, in cui abbiamo "pescato", gli ingredienti sono uova, pecorino stagionato (o parmigiano stagionato), mollica di pane raffermo grattato sulla grattugia, prezzemolo, cipolla rosa, peperone, pomodori freschi, olio Evo, sale, pepe e qualche foglia di basilico, con peperoncino a piacere.

Buone e più leggere, le pallotte vengono cotte direttamente nel sugo.

Un tempo venivano preparate per accompagnare piatti a base di pesce.