Nasce la nuova piazza Falcone a Campomarino lido

CAMPOMARINO. Verso l'inaugurazione della nuova piazza Falcone riqualificata a Campomarino lido, come dalla volontà della vecchia amministrazione comunale, che la dispose nel marzo 2023, ma ora con l’impulso della Giunta Norante.

Il progettista è il geometra Antonio Giuliani. La realizzazione dell'opera compensativa, realizzata dal gruppo Scavolo, prevede lo smantellamento di tutta la pavimentazione esistente anche quella del marciapiede adiacente, la demolizione di palco in cemento per inserire nuova pavimentazione del tipo betonella, dell'intera piazza, utilizzando colori e disegni scelti dalla direzione dei lavori; fornitura e posa in opera fontana di impianto di fontana ornamentale a pavimento (a raso) "Skyline".

Inoltre, adeguata la rete di raccolta delle acque meteoriche, insediate delle panchine, cestini per rifiuti oltre che dei posaceneri e la piantumazione di essenze arboree tipo mediterraneo; 8 acacie e 5 gelsi. Infine, fornitura e posa in opera di 12 pali di illuminazione a led modem design oltre alla realizzazione di panchine.

