L'istituto "Ettore Majorana" di Termoli viaggia in Europa

TERMOLI. Si è da poco concluso, per 20 studenti del Majorana, il mese di tirocinio formativo a Malta, svolto grazie al Progetto Erasmus +, Ambito Istruzione e Formazione Professionale VET – Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA121), promosso dalla Provincia di Campobasso e coordinato da Reattiva.

L’attività svolta è stata di alto valore educativo e formativo ed ha visto la partecipazione entusiasta dei ragazzi

A Malta i ragazzi, accompagnati dal professor Domenico Lombardi, sono stati accolti dai responsabili dell’agenzia Hermes che hanno provveduto alla sistemazione in alloggi predisposti e all’inserimento presso varie realtà lavorative, aziende di vario settore informatico, elettronico, meccanico e chimico

Durante il tempo libero, i ragazzi hanno avuto la possibilità di fare diverse escursioni guidate per visitare i posti più caratteristici dell’isola, i suoi monumenti, i luoghi di interesse

L’esperienza lavorativa ha reso possibile anche il confronto con altre culture, la conoscenza di ragazzi provenienti da diversi paesi dell’Unione Europea, il consolidamento delle competenze linguistiche.

Il viaggio a Malta era stato preceduto, con altrettanto successo, ad anno scolastico in corso, da un altro, sempre nell’ambito del Progetto Erasmus, che aveva visto partire altri 8 alunni tra marzo e aprile 2024, destinazione Puerto Santa Maria in Spagna, accompagnati dai docenti Lombardi e Calmo.

A breve, altri 5 ragazzi neodiplomati, da poco concluso l’esame di maturità quindi, partiranno per svolgere un tirocinio formativo di tre mesi, destinazione ancora Malta, a dimostrazione dell’interesse che la scuola riserva ai propri allievi, accompagnandoli durante gli anni di formazione scolastica ma preoccupandosi anche di aprire per loro orizzonti lavorativi internazionali, di ambito comunitario

L’impegno della scuola è continuamente supportato da enti, cioè “persone”, che fattivamente, sostengono i ragazzi nelle difficoltà che quotidianamente si possono presentare e che si fanno carico di ogni loro esigenza. I genitori sanno si affidare i propri figli ad un’organizzazione seria e competente che fa sentire tranquilli in ogni momento i ragazzi che hanno aderito a questa opportunità.

Un dovuto ringraziamento va sicuramente a Reattiva con i responsabili Domenico De Cesare e Natascia Fioralba, sempre propositivi e disponibili a risolvere ogni possibile inconveniente. Impareggiabile e prezioso risulta l’impegno della dottoressa Carmela Basile, responsabile dell’Ufficio Progettazione Europea, Centro di informazione Europe Direct.

Viaggiare all’estero, da sempre, significa aprirsi al mondo e alle sue opportunità, utilizzare la curiosità per imparare e crescere oggi come cittadini europei: l’Istituto "Ettore Majorana" crede davvero in questa mission e continuerà ad impegnarsi per consentire a tutti propri allievi che ne faranno richiesta di usufruire delle tante opportunità proposte.

Galleria fotografica