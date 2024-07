Arriva Caronte, notti bollenti e weekend da bollino rosso

TERMOLI. Ondata di caldo a fine luglio, l'anticiclone fa scattare il bollino rosso. Nuovo progressivo rinforzo dell'anticiclone africano che determinerà tempo stabile almeno fino al 2-3 agosto su Molise, Puglia e Basilicata, con temperature in netto aumento; massime che raggiungeranno i 38 - 40°C nelle pianure interne con afa in incremento. Per tutti gli aggiornamenti consultate il sito e l'App di 3BMeteo.

Dopo un venerdì 26 luglio all'insegna di un caldo ancora ben sopportabile, da sabato 27, l'anticiclone Caronte inizierà ad espandersi nuovamente sul nostro Paese regalandoci un inizio di weekend all'insegna del sole e di temperature in aumento.

Domenica 28 luglio sarà la giornata più calda del fine settimana, quella che ci introdurrà definitivamente all'interno di questa nuova ondata di caldo africano. Il giorno di festa, non solo trascorrerà sotto il segno del bel tempo, ma sarà anche caratterizzata da temperature che potranno salire fino a sfiorare la soglia dei 40°C in molte città, da nord a sud.

Con l'arrivo di temperature così elevate, è fondamentale adottare precauzioni per proteggersi dal caldo estremo. È importante bere molta acqua, evitare le ore più calde della giornata, utilizzare condizionatori o ventilatori, indossare abiti leggeri e chiari, e mangiare cibi freschi e leggeri.

L'aumento del tasso di umidità renderà ancora più opprimente la qualità dell'aria con un sensibile aumento dell'indice di disagio bio-climatico (Humidex) che contribuirà inoltre a rendere le notti di stampo tropicale e dunque con valori minimi che non riusciranno a scendere sotto la soglia dei 20°C.