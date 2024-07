Skatepark in dirittura d'arrivo, arriva l'asfalto e ci saranno anche dei nuovi alberi

TERMOLI. Manca poco ormai, lo skatepark di via Firenze sta diventando sempre più realtà.

Nelle ultime ore operai al lavoro per asfaltare il parcheggio della struttura, con l'opera che viene attesa soprattutto dai più giovani, ormai in dirittura d'arrivo. Ma c'è anche una novità, proprio su questo parcheggio nei prossimi giorni verranno ricavati spazi per piantare 10 alberi in autunno, d’intesa con il Comitato più Alberi.

Il progetto dello skatepark è stato portato avanti grazie all’interessamento di tanti ragazzi che avevano chiesto l’intervento del Comune di Termoli per poter coltivare la propria passione, intervento che nei mesi scorsi ha necessitato di un ulteriore ritocco, attraverso modifiche in corso d'opera, realizzate dalla ditta Emmeti S.R.L. Costruzioni e Restauri.

Il nuovo pump track, che sorge nelle adiacenze dell'ex bowling, sarà una struttura moderna con basso inquinamento acustico e promette di essere uno spazio pieno di divertimento dove persone di tutte le età potranno divertirsi non solo con i pattini ma anche con le biciclette.